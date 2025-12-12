Die Stiftung Musei Valposchiavo verzeichnete 2025 über 8000 Besucher. Ausserdem profitierte sie vom Wakkerpreis, der vom Schweizer Heimatschutz an Poschiavo verliehen wurde.
12.12.2025Sina Margadant 1 min
Die in der Stiftung Musei Valposchiavo zusammengeschlossenen Häuser blicken auf eine sehr erfolgreiche Saison 2025 mit über 8000 Besucherinnen und Besuchern zurück. Nie zuvor besuchten mehr Gäste die Museen Palazzo de Bassus-Mengotti, Casa ...
