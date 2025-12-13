Besonders stark entwickelten sich kleinere Destinationen: Die Surselva legte um 14,3 Prozent zu, Disentis Sedrun um 14,1 Prozent, das Val Surses um 11,2 Prozent sowie San Bernardino und das Misox/Calancatal um 11,1 Prozent. Im Puschlav stiegen die Übernach­tungen um 8,4 Prozent, in der Bregaglia um 7,2 Prozent. St. Moritz bleibt mit 809 970 Logiernächten die stärkste Destination. Die Oberengadiner Hotellerie schliesst die Sommersaison 2025 mit einem Logiernächte-Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab, Auch der Oktober zeigte sich sehr positiv und erreichte – abgesehen von den Pandemie-Rekordjahren – die höchste Frequenz der vergangenen zwanzig Jahre. Mehrere Regionen meldeten Zuwächse von über 20 Prozent, die Bregaglia verzeichnete ein Plus von 19,7 Prozent. Die Nachfrage kam vor allem aus der Schweiz und aus Deutschland. Die Zimmerauslastung lag im Oktober bei 31 Prozent, womit weiterhin genügend Kapazitäten bestehen.



Autor: (sda/ep)

Foto: Daniel Zaugg



