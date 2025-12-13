Bereits gestern im Teamsprint hat Roman Alder überzeugt: im Prolog lief er die viertschnellste Zeit, am Ende reichte es zusammen mit Isai Näff für Rang 13. Im Einzelsprint lief der 21-jährige Pontresiner heute im Prolog auf Rang elf und sicherte sich somit einen Platz in den Finalläufen. Er startete im vierten Heat und konnte von Anfang an vorne mitlaufen.



In der ersten Runde lief alles gut, in der Abfahrt konnte er gleich mehrere Athleten überholen. Auch die schwierige Zielkurve meisterte er souverän, sodass er in der zweiten Runde noch immer vorne mit dabei war. Allerdings ging ihm im zweiten Anstieg etwas die Luft aus, und dann blieb er auch noch leicht mit dem Ski im Schnee hängen, was ihn kurzzeitig aus dem Tritt brachte. Solche Patzer werden im Sprint sofort bestraft und so verlor er an Boden, den er auf der Schlussgeraden nicht mehr gutmachen konnte. Er erreichte als vierter seines Heats das Ziel und verpasste somit den Einzug in den Halbfinal.



Für die Überraschung des Tages sorgte der Sprint-Dominator Johannes Hoesflot Klaebo. Der Norweger, der mit seinen 60 Siegen im Einzelsprint Rekordhalter ist in dieser Disziplin, kam in seinem Viertelfinal-Heat beinahe zu Fall, beendete diesen auf dem vierten Rang und schied aus.



Der Sieg ging bei den Männern an Lucas Chanavat. Der Franzose gewann vor dem Italiener Federico Pellegrino, Dritter wurde der Norweger Oskar Opstad Vike. Bei den Frauen gewann die Schwedin Jonna Sundling vor der Norwegerin Mathilde Myhrvold und der Schweizerin Nadine Fähndrich. Die weiteren Engadiner Isai Näff, Noe Näff und Fabienne Alder blieben heute im Prolog hängen und verpassten den Finaleinzug.



Autorin und Foto: Sina Margadant