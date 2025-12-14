Die Engadiner Männer konnten heute beim 10 km Distanzrennen in der freien Technik (Skating) beim letzten Rennen des diesjährigen Davos Nordic nicht ganz an ihre Leistungen aus den beiden Sprintrennen anknüpfen. Roman Alder lief auf den 67. Rang, Noe Näff auf Rang 80. und sein Bruder Isai Näff auf Rang 81. Allerdings war das bereits das dritte Rennen für sie an diesem Wochenende, nachdem alle bereits den Team- sowie den Einzelsprint gelaufen waren. Die Beine waren definitiv nicht mehr frisch.



Die restlichen Schweizer konnten beim Heimweltcup nicht ganz überzeugen und klassierten sich weit ausserhalb der Top 30: Bester Schweizer war Nicola Wigger mit Rang 48. Beda Klee wurde 52., Janik Riebli 54., Candide Pralong 57., Cyril Fähndrich 64., Cla-Ursin Nufer 70., Pierrick Cottier 76.



Bei den Frauen zeigten die Engadinerinnen Marina Kälin, Fabienne Alder und Giuliana Werro nicht nur gute Leistungen, sie liefen auch ähnliche Zeiten - es trennten sie im Ziel lediglich acht Sekunden. Kälin wurde 35., Alder 39. und Werro 42. Beste Schweizerin war Anja Weber auf Rang 16. Teamleaderin Nadine Fähndrich wurde 29., Alina Meier 37. und Desirée Steiner 63. Nadja Kälin war krank und konnte dieses Wochenende keine Rennen bestreiten.



Das Rennen der Männer haben einmal mehr die Norweger dominiert, von denen gleich sieben Athleten in die Top 10 liefen. Den Sieg holte sich Einar Hedegart vor seinen Landsmännern Harald Oestberg Amundsen und Mattis Stenshagen. Johannes Hoesflot Klaebo verpasste das Podest, er wurde Vierter. Auch bei den Frauen ging der Sieg nach Norwegen, Karoline Simpson-Larsen gewann vor der Schwedin Moa Ilar und ihrer Landsfrau Astrid Oeyre Slind. Die Gesamtweltcupführende Jessie Diggins aus den USA wurde Vierte.



Autorin und Foto: Sina Margadant