Die Engadiner Männer konnten beim 10 km Distanzrennen in der freien Technik (Skating) beim letzten Rennen des diesjährigen Davos Nordic nicht an ihre Leistungen aus den beiden Sprintrennen anknüpfen. Roman Alder lief auf Rang 67, Noe Näff auf Rang 80 und sein Bruder Isai Näff wurde 81.



Aber auch die restlichen Schweizer konnten beim Heimweltcup nicht überzeugen und klassierten sich weit ausserhalb der Top 30: Bester Schweizer war Nicola Wigger mit Rang 48. Beda Klee wurde 52., Janik Riebli 54., Candide Pralong 57., Cyril Fähndrich 64., Cla-Ursin Nufer 70., Pierrick Cottier 76.



Das Rennen dominiert haben die Norweger, von denen gleich sieben Athleten in die Top 10 liefen. Den Sieg holte sich Einar Hedegart vor seinen Landsmännern Harald Oestberg Amundsen und Mattis Stenshhagen. Johannes Hoesflot Klaebo verpasste das Podest, er wurde Vierter.



Der 10 km-Lauf der Frauen startet um 13.45 Uhr. Von den Engadinerinnen werden Giuliana Werro, Marina Kälin und Fabienne Alder starten. Nadja Kälin kann krankheitsbedingt nicht starten.





