Wer ein sich schnell drehendes Karussell wie auf einer Chilbi erwartet hatte, musste schnell erkennen, dass Carsten Höller genau das Gegenteil installiert hatte. Ein Karussell, ganz in rosa, mit vielen Lichtern und hängenden Sitzplätzen. Es dreht sich sehr sehr langsam und gibt den Interessierten Zeit, zu entschleunigen, das Eisfeld und den Kulm-Park zu betrachten und in sich zu gehen.



Text und Foto: Giancarlo Cattaneo



