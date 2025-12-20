L’Agrischa 2026 ha il motto «varià e s-chet». L’exposiziun agricula serva dal 2026 sco vaidrina pellas pauras e’ls paurs da las valladas Engiadina, Val Müstair, Puschlav e Bregaglia. «L’Agrischa nun es be ün punct culminant per nus paurs, dimpersè eir üna gronda festa populara», disch il president dal comitè d’organisaziun Fadri Stricker.
Muossar las ragischs da la regiun
Planisà sun üna olimpiada da famiglia, preschantaziuns ed attracziuns cun bes-chas, üna concurrenza ed üna gronda sporta culinarica. Ün marchà da prodots locals dess muossar la vasta varietà culinarica da la regiun. La sonda saira es reservada per far festa e celebrar la cumünanza. La dumengia daja lura ün cortegi sgiaglià chi dess muossar la varietà culturala dal Grischun dal süd. Tradiziuns, custüms e musica faran part da quel cortegi. «I va per muossar las ragischs da nossa regiun», declera Fadri Stricker.
Tscherchà amo 200 voluntaris
Il president da l’Agrischa 2026 fa quint cun bundant 10 000 visitadras e visitaders. Per pudair realisar ün’occurrenza cun talas dimensiuns sun necessaris blers voluntaris. Il böt dal comitè d’organisaziun füss da chattar var 500 persunas chi lavuran per üna pitschna indemnisaziun a favur da l’Agrischa a Zernez. Üna gronda part da la lavur surpiglian las pauras ed ils paurs svessa gratuitamaing. Il manader dal ressort «voluntaris» es Giovanni Bott da Scuol. «La dumonda per sustegn va uossa amo a differentas societats, mo eir a persunas privatas», disch el. Il comitè d’organisaziun sperescha da pudair recrutar var 200 voluntaris our da la populaziun.
Dovrats vegnan agüdontas ed agüdonts per fabrichar sü l’infrastructura, per realisar il program accumpagnant, per l’ustaria e lura per rumir. «Id es difficil da chattar glieud chi s’ingascha in seis temp liber», disch Giovanni Bott. El sperescha però da pudair animar ad uschè blers voluntaris pussibels per cha l’Agrischa 2026 dvainta üna gronda festa per la populaziun dal Grischun dal süd.
Sülla pagina d’internet www.agrischa-erlebnis.ch as rechattan tuot las infuormaziuns ed eir ün formular per s’annunzchar sco voluntari.
