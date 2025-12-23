Mit 128 Anwesenden war die Budget-Versammlung ausserordentlich gut besucht. Die Debatte rund um den Voranschlag 2026 zog sich über rund drei Stunden hin, es musste über viele Einzelanträge abgestimmt werden. Der Gemeindevorstand hatte eine Erhöhung der Einkommenssteuern von heute 70 auf 80 Prozent vorgeschlagen - diese blieb ebenso erfolglos wie die Erhöhung der Liegenschaftssteuern von heute einem Promille auf neu 1,25 Promille. Durch die Ablehnung dieser beiden Anträge wird das Budget um rund 640'000 Franken zusätzlich belastet. Prognostiziert gewesen war ein Defizit von 828'000 Franken. Dieses muss gemäss dem Willen des Souveräns trotz abgelehnten Steuererhöhungen eingehalten werden, sprich die Gemeinde muss zusätzlich sparen.



Autor und Foto: Reto Stifel