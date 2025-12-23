Die starke Nachfrage auf der Berninalinie der Rhätischen Bahn führt insbesondere an Spitzentagen zu Kapazitätsengpässen. Über die Feiertage rechnet die RhB erneut mit einem hohen Fahrgastaufkommen, vor allem durch Tagestouristen. Um die Situation zu entschärfen, wurden die Kapazitäten im Vergleich zum Vorjahr ausgebaut und zusätzliche Lenkungsmassnahmen eingeführt, wie die RhB in einer Medienmitteilung schreibt.





So stehen pro Richtung 600 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Möglich wird dies durch einen zusätzlichen Regio-Zug pro Tag und Richtung sowie durch einen weiteren Bernina Express zwischen Tirano und St. Moritz. Ergänzend dazu wird vom 26. Dezember bis 5. Januar an den Bahnhöfen Tirano und St. Moritz der Zugang zu den Zügen zeitweise gelenkt und bei Bedarf beschränkt. Ziel ist es, die Sicherheit auf Perrons und in den Zügen zu gewährleisten und das Reiseerlebnis zu verbessern. In Spitzenzeiten kann es dennoch zu Wartezeiten kommen.





Erfahrungsgemäss ist auf der Strecke Tirano–St. Moritz zwischen 7.00 und 13.00 Uhr sowie in der Gegenrichtung zwischen 13.00 und 18.00 Uhr mit besonders hohem Andrang zu rechnen. Die RhB empfiehlt den Reisenden, mehr Zeit einzuplanen oder auf andere Reisezeiten oder -tage auszuweichen. Für die Umsetzung der Massnahmen wird an beiden Bahnhöfen zusätzliches Personal eingesetzt.



Autor: RhB

Foto: RhB / Andrea Badrutt