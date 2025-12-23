Seine «Fibonacci-Art» spreche eine einfache und klare Sprache, sagt Gauthier Cerf bescheiden und meint es auch so. Dabei weiss niemand besser als er, wie wenig seine grafische Ausdrucksweise letztlich über die Komplexität der Bildinhalte ...
Gauthier Cerf mit seiner «Fibonacci Pyramid» und anderen Werken in Scuol. Er spielt selber Klavier und findet, vorab in der Musik Bachs, viele Parallelen zu seiner Kunst. Fotos: Mayk Wendt
Foto: Mayk Wendt
