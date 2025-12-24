Der Beschwerdeführer hatte die Abstimmungsbotschaft vom 17. August in vielen Punkten als ungenügend und irreführend kritisiert. Diese habe den Stimmberechtigten keine genügende Meinungs- und Urteilsbildung für einen seriösen Entscheid ermöglicht. Die Ablehnung seiner Beschwerde durch das Obergericht bezeichnet er als eine Verletzung der fundamentalen demokratischen Rechte auf eine freie Meinungsbildung. Das Obergericht sei in seiner Begründung in einseitiger und unzulässiger Weise der Argumentation der Gegenpartei gefolgt, ohne die mit der Beschwerde eingereichten Dokumente und Argumente zu würdigen.

In einer Medienmitteilung hält der Beschwerdeführer weiter fest, dass der zeitlich dringend notwendige Bau des Heliports unabhängig von der Stimmrechtsbeschwerde realisiert werden könne. Dazu brauche es lediglich eine Bestätigung des von der Flughafenkonferenz bereits erteilten Unterbaurechts an die Rega.

Der Souverän hatte am 17. August 2025 der Erneuerung des Regionalflughafens Samedan für 68,5 Millionen Franken zugestimmt.



Autor und Foto: Reto Stifel

