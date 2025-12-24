La società da promoziun da la Scoula da musica Engiadina Bassa/Val Müstair (EBVM) es gnüda fundada als 26 schner 2011. La società ha il böt da sustgnair la scoula da musica finanzialmaing per progets ed arrandschamaints sco per exaimpel: eivnas ...
Georg Fallet es dvantà successur da Vitus Malgiaritta chi ha demischiunà (da schnestra). fotografia: Benedict Stecher
Ils fradgliuns Lamprecht han muossà lur savair musical. fotografia: Benedict Stecher
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben