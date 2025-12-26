Die Meldung über Rauch und Feuer im Gebäude ging bei der Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden kurz nach 11.00 Uhr ein. Die Via Somplaz wurde gesperrt und das Gebäude evakuiert. Die Rettung Oberengadin brachte eine Person zur Kontrolle ins Spital nach Samedan. Nach den Löscharbeiten lüftete die Feuerwehr das Gebäude durch. Ein Dutzend Personen durften nach rund eineinhalb Stunden wieder zurück in ihre Wohnungen gehen. Bei dem Brand standen auch Mitarbeiter der Gemeindepolizei und des Bauamts St. Moritz im Einsatz. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Brandermittlung aufgenommen.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden



