Da Berna a Cuira: 50'000 fotografias faun müdeda
Düraunt ils ans 1960 ho il Museum da comunicaziun a Berna survgnieu ün relasch dad arduond 50 000 fotografias, dias e plattas da vaider da la Engadin Press. Uossa, arduond 60 ans pü tard es quista documentaziun fotografica gnida surdeda a la Fundaziun Grischuna per la fotografia a Cuira.
Üna charrozza da posta in viedi traunter Bever e Samedan. fotografia: Relasch Engadin Press
Johannes Sauter, il respunsabel per la collecziun, es svess suvenz i’l Museum da comunicaziun a Berna, inua cha’l relasch da l’Engadin Press es gnieu chatto darcho zieva arduond 60 ans. fotografia: Olivia Portmann-Mosca
