Ein 29-jähriger Tscheche fuhr um 16.50 Uhr auf der Hauptstrasse von Zernez in Richtung La Drossa. Ihm entgegen fuhr ein 27-jähriger Schweizer, ebenfalls mit einem Personenwagen. In einer Kurve streiften sich die beiden Autos. Der 29-Jährige sowie die Beifahrerin des Schweizers, eine 36-jährige Salvadorianerin, wurden dabei leicht verletzt. Teams des Rettungsdienstes Müstair sowie des Ambulanz Stützpunktes Zernez betreuten die beiden. Die Frau wurde ins Spital nach Samedan und der Mann ins Spital nach Sta. Maria transportiert. Die nicht mehr fahrbaren Autos wurden aufgeladen und abtransportiert. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genaue Unfallursache ab.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden



