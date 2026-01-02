Vom 29. bis am 31. Dezember haben bei Minschuns und Buffalora Ski-OL-Wettkämpfe stattgefun­den. In der Elitekategorie siegten die Churerin Delia Giezendanner sowie Nicola Müller (Einsiedeln) an allen drei Ski-OL-Wettkämpfen im Val Müstair. Unter den 130 Startenden aus zehn Nationen konnten sich auch etliche weitere Bündner in Minschuns und Buffalora gut in Szene setzen: Bei der Herren Elite wurde Gion Schnyder (Siat) zweimal Achter. Rico Maissen aus Rhäzüns gewann dreimal bei den Junioren wie auch Andri Aebi (Ftan) bei der Jugend. In der Jugendkategorie wurde die Ftanerin Bianca Aebi zweimal Zweite, Lynn Maissen zweimal Dritte. Mehrfach in die ersten Drei liefen Julia Gujan (Trin Mulin, D14), Christian Aebi (Ftan, H50), Jörg Giezendanner (Chur, H50), Ursi Ruppenthal (Domat/Ems, D50), Marcel Ruppenthal (Domat/Ems, H60) und Roland Meister (Samedan, H70).



