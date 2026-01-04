Dank der bewährten Handicap-Wertung hatten alle Teilnehmenden unabhängig von Erfahrungsstand und Leistungsniveau die Möglichkeit, um den Sieg mitzufahren, was für ein ausgeglichenes und abwechslungsreiches Rennen sorgte. Zuoberst auf dem Podest stand am Ende Samuel Huber, gefolgt von Riccardo Ottaviani und auf Platz 3 schaffte es Chris Zollinger.



Der Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina blickt auf eine ereignisreiche und sportlich hochstehende Rennwoche voraus. Die Vorbereitungen für den IBSF Weltcup und die Europameisterschaften Bob & Skeleton presented by Degussa Goldhandel AG haben begonnen. Mit dem Start der offiziellen Weltcup-Trainings fällt gleichzeitig der Startschuss für den Countdown zum grossen Rennwochenende vom 9. bis 11. Januar.



Für zusätzliche Spannung sorgt eine kurzfristige Ergänzung im Rennkalender: Der Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina übernimmt spontan das abgesagte Männer-Skeleton-Weltcuprennen, das ursprünglich am 2. Januar in Winterberg hätte stattfinden sollen. Das Rennen wird am Mittwoch, 7. Januar, in St. Moritz ausgetragen. Der Eintritt ist kostenlos, Rennbeginn ist um 09.00 Uhr mit dem ersten Lauf.



Medienmitteilung Olympia Bob Run St. Moritz-Celerina