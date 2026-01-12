Zum Abschluss der Feier wurde eine Holzskulptur zu Ehren Haeberlis präsentiert. Das Werk der Engadiner Holzbildhauerin Nora Engels wird künftig in der Lobby des Hotels Laudinella stehen. Wo genau, ist noch offen. Hoteldirektor Christoph Schlatter sagte jedoch, seine Mitarbeitenden seien froh, dass Haeberli «wieder zurück im Haus» sei. Fast täglich hatte er dort verweilt und in aller Ruhe Zeitungen aus aller Welt gelesen. Ermöglicht wurde die Skulptur durch die von Haeberli kurz vor seinem Tod noch selbst gegründete Stiftung Haus zur Flora, die Laudinella Group sowie die Gemeinde St. Moritz.
Autorin: Sina Margadant
Fotos: Mayk Wendt
