Am Samstag nahmen Freunde, Bekannte und Wegbegleiter im Hotel Reine Victoria Abschied vom kürzlich verstorbenen Adolf Haeberli. In persönlichen Worten erinnerten sie an das St. Moritzer Dorforiginal, würdigten den unbequemen, streitbaren Geist des bekannten «Wutbürgers» und teilten Erinnerungen – nicht selten mit einem Augenzwinkern. Zu Wort kamen unter anderem sein Hausarzt Peter Hasler, sein langjähriger «Brieffreund» und St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny sowie James B. Sunley, Präsident des St. Moritz Tobogganing Club.



Zum Abschluss der Feier wurde eine Holzskulptur zu Ehren Haeberlis präsentiert. Das Werk der Engadiner Holzbildhauerin Nora Engels wird künftig in der Lobby des Hotels Laudinella stehen. Wo genau, ist noch offen. Hoteldirektor Christoph Schlatter sagte jedoch, seine Mitarbeitenden seien froh, dass Haeberli «wieder zurück im Haus» sei. Fast täglich hatte er dort verweilt und in aller Ruhe Zeitungen aus aller Welt gelesen. Ermöglicht wurde die Skulptur durch die von Haeberli kurz vor seinem Tod noch selbst gegründete Stiftung Haus zur Flora, die Laudinella Group sowie die Gemeinde St. Moritz.



Autorin: Sina Margadant

Fotos: Mayk Wendt