«Ich habe mich quasi aufs Bankkonto gesetzt»

In der SGO-Nachlassstundung ist Jürg Girschweiler die zentrale Figur. In finanziellen Belangen ist die SGO auf sein Einverständnis angewiesen. Warum er das Thema Gesundheitsversorgung doch nicht ganz ausblenden kann, erklärt der Sachwalter im Interview.