Im Oberengadin liegt aktuell sehr wenig Naturschnee. Deshalb sehen sich die Organisatoren der Engadin La Diagonela gezwungen, fürs kommende Wochenende Anpassungen an der Strecke vorzunehmen. Dank intensiver Vorberei­tungsarbeiten und enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden präsentiert sich die Loipe aber dennoch in sehr gutem Zustand. Wie die Verantwortlichen diese Woche kommuni­zierten, wurde gezielt Schnee produziert und an neuralgischen Stellen eingebracht, sodass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern trotz wenig Naturschnee ein attraktives und anspruchsvolles Rennwochenende geboten werden kann. Der Zieleinlauf im historischen Dorfkern von Zuoz bleibt ein zentraler Bestandteil des Rennens.





Alles bereit fürs Wochenende

Der Auftakt erfolgt heute Donnerstag mit dem Nachtlauf La Saireda über zwölf Kilometer in klassischer Technik. Die Strecke führt die Teilnehmen­den von Pontresina nach Celerina und wieder zurück. Der stimmungsvolle Einstieg ins Rennwochenende erfreut sich grosser Beliebtheit: Bereits mehr als 1550 Läuferinnen und Läufer haben sich für die verschiedenen Rennen angemeldet, was auf einen neuen Teilnahmerekord hindeutet. Besonders La Saireda verzeichnet gegenüber der Premiere im Vorjahr eine Verdoppelung der Anmeldungen.





Elite und Nachwuchs im Fokus

Am Samstag steht der Hauptlauf der Engadin La Diagonela über rund 47 Kilometer auf dem Programm. Als Teil der Ski Classics Pro Tour lockt das Rennen erneut die internationale Elite des klassischen Langdistanz-Langlaufs im Engadin. Gleichzeitig wird gezielt in den Nachwuchs investiert: Jugendliche bis zum Jahrgang 2006 starten kostenlos, und La Cuorta wird erstmals als BSV-Cup (regionale Nachwuchs-Rennserie des Bündner Skiverbandes) gewertet – ergänzt durch eine zusätzliche elf Kilometer lange Strecke.



