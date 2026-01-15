Im Oberengadin liegt aktuell sehr wenig Naturschnee. Deshalb sehen sich die Organisatoren der Engadin La Diagonela gezwungen, fürs kommende Wochenende Anpassungen an der Strecke vorzunehmen. Dank intensiver Vorbereitungsarbeiten und enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden präsentiert sich die Loipe aber dennoch in sehr gutem Zustand. Wie die Verantwortlichen diese Woche kommunizierten, wurde gezielt Schnee produziert und an neuralgischen Stellen eingebracht, sodass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern trotz wenig Naturschnee ein attraktives und anspruchsvolles Rennwochenende geboten werden kann. Der Zieleinlauf im historischen Dorfkern von Zuoz bleibt ein zentraler Bestandteil des Rennens.
Alles bereit fürs Wochenende
Der Auftakt erfolgt heute Donnerstag mit dem Nachtlauf La Saireda über zwölf Kilometer in klassischer Technik. Die Strecke führt die Teilnehmenden von Pontresina nach Celerina und wieder zurück. Der stimmungsvolle Einstieg ins Rennwochenende erfreut sich grosser Beliebtheit: Bereits mehr als 1550 Läuferinnen und Läufer haben sich für die verschiedenen Rennen angemeldet, was auf einen neuen Teilnahmerekord hindeutet. Besonders La Saireda verzeichnet gegenüber der Premiere im Vorjahr eine Verdoppelung der Anmeldungen.
Elite und Nachwuchs im Fokus
Am Samstag steht der Hauptlauf der Engadin La Diagonela über rund 47 Kilometer auf dem Programm. Als Teil der Ski Classics Pro Tour lockt das Rennen erneut die internationale Elite des klassischen Langdistanz-Langlaufs im Engadin. Gleichzeitig wird gezielt in den Nachwuchs investiert: Jugendliche bis zum Jahrgang 2006 starten kostenlos, und La Cuorta wird erstmals als BSV-Cup (regionale Nachwuchs-Rennserie des Bündner Skiverbandes) gewertet – ergänzt durch eine zusätzliche elf Kilometer lange Strecke.
Auch am Sonntag mit den Rennen La Sfida sowie La Pachifica bietet das Rennwochenende vielfältige Formate für ambitionierte und genussorientierte Langläuferinnen und Langläufer. Weitere Informationen und Streckendetails sind online auf www.ladiagonela.ch abrufbar.
Autor: Medienmitteilung/Engadiner Post
Foto: Sportograf Digital Solutions GmbH
