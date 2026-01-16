«Da giovar a curling es per mai ün pa sco per otras persunas il chant», disch Markus Solinger, sch’el quinta da seis sport predilet. «Dürant üna partida suna plainamaing pro mai svess e poss laschar da la vart tuot quai chi m’occupa ...
«Dürant üna partida da curling suna plainamaing pro mai svess e poss laschar da la vart tuot quai chi m’occupa güsta.» – Markus Solinger in acziun sco skip pro ün turnier i’l Tessin (fotografia: Curling-Club Chiasso/Mauro Frigerio).
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben