Mit einer Gesamtzeit von 1:51.48 Minuten fuhren Follador/Vögele auf den guten siebten Platz.

Die Deutschen Johannes Lochner/Georg Fleischhauer gewannen das Rennen in 1:50.13 Minuten vor ihren Landsmännern Adam Ammour/Benedikt Hertel (1:50.58) und Francesco Friedrich/Alexander Schüller (1:50.64). (jd)



