Die jeweils ersten zehn der "La Sfida" sind:



Männer:

1. Valentin Haag, Deutschland, 57:44,4 Minuten. 2. Juuso Mäkelä, Finnland. 57:47 Min. 3. Markus Köcheler, DE, 58:00 Minuten. 4. Chris Andre Jespersen, Norwegen, 58:13 Min. 5. Eirik Andreas Mortensbakke, Nor, 58:25 Min. 6. Rickard Ericsson, Schweden, 59:37 Min. 7. Nicola Defila, Schweiz, 1:01:12 Stunden. 8. Ole Hulbak, Nor, 1:01:31 Std. 9. Fabian Amherd, CH, 1:02:22 Std. 10. Christian Herkert, DE, 1:03:33 Std.



Ferner: 13. Erik Vliegen, SC Piz Ot Samedan, 1:05:13 Stunden, 14. Cedric Grond, Val Müstair, 1:05:15 Std. 15. Stefan Lucas Christeler, Skiclub Bernina Pontresina, 1:05:31 Std. 17. Matteo Jochum, Sportiva Palü Poschiavo, 1:05:42 Std. 21. Sandro Carozzi, Sportiva Palü Poschiavo, 1:08:10 Std.



Frauen:

1. Astrid Øyre Slind, Norwegen, 1:01:19 Stunden. 2. Julia Angelsiöö, Schweden, 1:05:47 Std. 3. Lea Niedhart, Schewiz, 1:07:48 Std. 4. Ulrike Huber, Deutschland, 1:08:09 Std. 5. Nicole Tröger, D, 1:08:26 Std. 6. Luisa Griessbaum, D, 1:09:36 Std. 7. Helga Loset Skodjereite, Nor, 1:09:59 Std. 8. Epp Paalberg, Estland, 1:09:59 Std. 9. Flavia Barmettler, CH, 1:10:27 Std. 10. Sandra Wagenführ, CH, 1:10:28.

Ferner: 27. Neva Anna Spitale, Bernina Pontresina, 1:08:54 Std.



