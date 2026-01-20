Beim Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz (ITA) hat Vanessa Kasper ein bemerkenswertes Resultat erzielt. In einem stark besetzten Feld klassierte sich die 29-jährige aus Celerina auf Rang 14 und erzielte damit ihr bisher bestes Weltcup-Resultat im Riesenslalom. Mit zwei konstanten Läufen zeigte Kasper eine starke Leistung und bestätigte ihre steigende Form in dieser Saison. Ihr Resultat erfüllt zudem die halbe Olympia-Qualifikationsvorgabe (Top 15), die von Swiss-Ski definiert wurde, und bringt sie einem Start bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo einen wichtigen Schritt näher.





Gewonnen wurde das Rennen von der Österreicherin Julia Scheib, gefolgt von der Schweizerin Camille Rast auf Rang 2 und der Schwedin Sara Hector auf Rang 3. Ebenfalls unter den Punkterängen klassierten sich mit Dania Allenbach (22.) und Sue Piller (27.) zwei weitere Schweizer Athletinnen, während Wendy Holdener den Finaldurchgang verpasste.





In den kommenden Tagen stehen für die Technikerinnen bereits die nächsten Weltcuprennen auf dem Programm, unter anderem ein weiterer Riesenslalom und ein Slalom im tschechischen Spindlermühle.



Autor: ep

Foto: Swiss-Ski



