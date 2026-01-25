Nach dem Teamsprint vom Freitag und dem Einzelsprint vom Samstag stand am Sonntag im Obergoms ein Distanzrennen auf dem Programm: 20 km in der klassischen Technik. Kurz vor dem Mittag waren die Frauen an der Reihe, mit dreifacher Engadiner Beteiligung: Marina und Nadja Kälin (St. Moritz) sowie Giuliana Werro (Zernez) nahmen die anspruchsvollen 20 km in Angriff.





Als Erste dieser drei überquerte Marina, die jüngere der beiden Kälin-Schwestern, als 21. die Ziellinie. Damit erreichte sie die Olympia-Norm. Allerdings: Ob sie dann auch an den Olympischen Spielen starten kann, wird am Montag entschieden, wenn Swiss-Ski die definitiven Selektionen aller Athletinnen und Athleten bekannt gibt. Giuliana Werro lief auf Rang 42, Nadja Kälin konnte das Rennen nicht beenden.





Beste Schweizerin war Nadine Fähndrich mit Rang 9. Gewonnen hat das Rennen die Finnin Johanna Matintalo vor der Amerikanerin Jessie Diggins und der Norwegerin Astrid Østberg Amundsen.



Keiner in den Top 30

Am Nachmittag waren die Männer an der Reihe, ebenfalls mit Engadiner Beteiligung: Roman Alder (Pontresina), Noe und Isai Näff (Sent) sowie Niclas Steiger (Samedan) waren vier von insgesamt zwölf Schweizern am Start. Sie konnten allerdings nicht ganz vorne mitmischen: Noe Näff beendete das Rennen auf Rang 39, Niclas Steiger auf Rang 46, Isai Näff auf Rang 53 und Roman Alder auf Rang 58. Bester Schweizer war Beda Klee auf Rang 10.





Dominiert haben im Obergoms einmal mehr die Norweger, die gleich die ersten acht Plätze belegten. Und wieder einmal war es Johannes Høsflot Klæbo, der wohl beste Langläufer aller Zeiten, der die Ziellinie als Erster überquerte. Auf Rang zwei lief Emil Iversen, auf Rang drei Harald Østberg Amundsen. (sm)