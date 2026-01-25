Zum Abschluss des Langlaufweltcups in Goms stand ein 20 km Rennen in der klassischen Disziplin auf dem Programm. Marina Kälin erreichte dabei die Olympia-Norm.
25.01.2026Sina Margadant 1 min
Link kopieren
E-Mail
Facebook
Whatsapp
Linkedin
X
Reddit
Nach dem Teamsprint vom Freitag und dem Einzelsprint vom Samstag stand am Sonntag im Obergoms ein Distanzrennen auf dem Programm: 20 km in der klassischen Technik. Kurz vor dem Mittag waren die Frauen an der Reihe, mit dreifacher Engadiner ...
Diskutieren Sie mitLogin, um Kommentar zu schreiben