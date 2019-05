Seraina Friedli als Bündner Sportlerin nominiert

Seraina Friedli aus La Punt hat sich in den vergangenen Jahren als eine der besten Schweizer Torhüterinnen in der Schweiz etabliert. Eine Leistung, die der Engadinerin eine Nomination als Bündner Sportlerin des Jahres einbringt.

Ihr Fussball-Traum begann bei den Lusitanos in Samedan und ihr Weg führte sie bis ins Nationalteam: Diesen Weg ist Seraina Friedli gegangen, seit sie sich als 12-Jährige erstmals zwischen die Pfosten stellte. «Für mich gibt es kein schöneres Gefühl, als nach einem Ball zu hechten und zu merken, dass ich ihn gehalten habe», sagt Friedli. Dank ihrer steten Fortschritte erhielt Friedli 2012 einen Vertrag beim FC Zürich, am Zypern-Cup 2017 debütierte die 26-Jährige im Trikot des Nationalteams. Seit dieser Saison spielt die Engadinerin bei den Young Boys in Bern. In der Schweizer Torhüter-Hierarchie ist sie hinter Gaëlle Thalmann die Nummer 2.

Neben Seraina Friedli hat eine Fachjury eine weitere Athletin und vier Athleten für die Wahl zum Bündner Sportler des Jahres nominiert. Bis zum 26. Mai 2019 kann hier abgestimmt werden.