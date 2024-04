Die Nationalmannschaft besteht aus knapp 20 Mitgliedern. Zudem dürfen sich acht Athletinnen und zehn Athleten neu über einen Kader-Status von Swiss-Ski freuen.

Bei den Männern gehört Thomas Tumler nach einer starken Saison neu der Nationalmannschaft an. Der Samnauner ist vor allem gegen Ende der Saison immer stärker geworden, erreichte Top-Platzierungen und belegte am Schluss den 7. Rang in der Riesenslalom-Disziplinenwertung.



Silvano Gini schaffte den Kadercut nicht mehr und hat seinen C-Kader-Status verloren. Bei den Damen konnten Selina Egloff (Lischana Scuol) und Stephanie Jenal (Samnaun) ihren B-Kader-Status behalten. Faye Buff Denoth (Ski Racing Club Suvretta St. Moritz) ist ins C-Kader aufgestiegen. Vanessa Kasper vom Skiclub Alpina St. Moritz gehört keinem Kader von Swiss Ski-Ski mehr an.



Swiss-Ski