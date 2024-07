Teilnehmerrekord am Hockeycamp in Scuol

In diesem Jahr konnten die Verantwortlichen des Hockey­camps des CdH Engiadina alle Rekorde brechen. Insgesamt 120 Kinder zwischen acht und 16 Jahren aus der gesamten Schweiz sowie einzelne aus den Nachbarländern haben vor einer Woche am Hockeycamp in Scuol teilgenommen.