Wie in der ersten Abfahrt am Freitag hatte das dezimierte Schweizer Team mit dem Ausgang an der Spitze nichts zu tun. Als beste Swiss-Ski-Athletin belegte Jasmine Flury den 11. Rang. Für die Abfahrtsweltmeisterin von 2023 ein sehr erfreuliches Resultat in ihrem erst zweiten Rennen nach 22-monatiger verletzungsbedingter Absenz.



Malorie Blanc, die in der ersten Abfahrt als beste Schweizerin 13. geworden war, klassierte sich am Samstag auf dem 19. Platz. Priska Ming-Nufer wurde 22., Delia Durrer 25. und Joana Hählen 26., womit sich im Vergleich zum ersten Rennen alle drei deutlich steigern konnten.



Lindsey Vonn verpasste das Abfahrts-Double in St. Moritz knapp. Nach ihrem überlegenen Sieg am Freitag wurde die 41-jährige Amerikanerin hinter Emma Aicher Zweite. Die 22-jährige Deutsche distanzierte Vonn um 0,24 Sekunden. Weitere fünf Hundertstelsekunden zurück reihte sich die Italienerin Sofia Goggia als Dritte ein.



