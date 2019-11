St. Moritz verliert gegen Dürnten Vikings

Der EHC St. Moritz verliert zuhause gegen den EHC Dürnten Vikings mit 1:4. Die St. Moritzer hatten im Mittelabschnitt mehrmals die Möglichkeit in Überzahl das Spiel zu entscheiden. Die Entscheidung für Dürnten fiel in der 43. Minute. Damit verliert St. Moritz bereits das sechste Spiel in Serie.