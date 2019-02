Länderspiele der Schweiz gegen die Slowakei

Das erste Spiel am Freitagnachmittag war eine klare Sache für die Schweizer Auswahl. Nach 24 Minuten führten die Schweizer bereits mit 5:0. Es schien, als benötigten die Slowaken eine gewisse Akklimatisierungszeit. Nach dem fünften Treffer wechselte der slowakische Trainer den Torhüter. Danach kam mehr Ruhe ins Spiel. Die Schweizer U16-Nationalmannschaft siegte schlussendlich mit 6:2. Die zweite Partie am Samstagnachmittag war dann nicht mehr so klar. Nach einem furiosen Start führte die Schweizer U16-Nationalmannschaft nach 20 Minuten mit 2:0. Die Slowakei konnte zwar in der 24. Minute auf 1:2 verkürzen. Für mehr reichte es aber nicht. Somit gewannen die Schweizer auch das zweite Spiel mit 2:1. Am Sonntagmittag punkt Zwölf kam es dann zum dritten Länderspiel zwischen den beiden Mannschaften. Diesmal setzte die slowakische Mannschaft ein Zeichen. Nach zwei torlosen Dritteln ging die Slowakei in der 43. Minute erstmals in Führung. Danach konnte die Schweiz noch ausgleichein und sogar in Führung gehen. Auch die Slowakei erzielte noch zwei Tore und entschied schlussendlich die dritte Partie mit 3:2 für sich. Nach drei intensiven Tagen in Scuol gingen die Jugendlichen wieder ihrer Wege. Solche Veranstaltungen sorgen für Frequenzen in der Eishalle Gurlaina und nicht zuletzt auch für Übernachtungen in der Region.

Autor: Nicolo Bass