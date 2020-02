An der Gala des Schweizerischen Roten Kreuzes im Badrutt's Palace in St. Moritz wurde am Samstag die Rekord-Spendensumme von über 1,1 Millionen Franken zu Gunsten der SRK-Aktion «Sauberes Wasser für alle» eingenommen. Mehr in der Dienstagsausgabe.