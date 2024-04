Ils muglins a Losanna muglinan plan

Daspö var ün on e mez es la dumonda da fabrica per transfuormar l’Alp Sprella illa Val Mora in üna chamonna dal Club Alpin Svizzer davant il Tribunal federal. Il recuors da duos organisaziuns da l’ambiaint dumonda gronda pazienza pro’ls respunsabels da la Secziun Engiadina Bassa Val Müstair.