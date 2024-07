Fingià in occasiun da l’exposiziun regiunala EBexpo vaivan ils respunsabels da la società organisà ün davomezdi per las scolaras ed ils scolars. Uschè vaivan quels pudü visitar ils stands dals affars da l’Engiadina Bassa. Quista jada es però previs cha’ls uffants visitan las dittas directamaing sül lö e survegnan invista in tuot la gestiun dals affars. «Da pudair visitar ils affars fa daplü impreschiun co da visitar be il stand dürant l’exposiziun», disch Richard à Porta cun persvasiun.





Il di da las portas avertas dess avair lö in venderdi, ils 8 november. «Las scolaras ed ils scolars pon visitar duos affars, ün avant- ed ün davomezdi. Nus organisain il viadi e pisserain eir per ün giantar cumünaivel a Scuol», quinta il president da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa. Cha’ls uffants possan uschè tscherner che affars chi vöglian visitar tenor lur interess e sainza far pissers dal viadi. Quist di da las portas avertas vain organisà in collavuraziun cullas scoulas da l’Engiadina Bassa. In quista collavuraziun es eir gnüda fatta üna glista cun affars in Engiadina Bassa chi spordschan plazzas da giarsunadi, giarsunadis d’insaj, practicums e lavurs dürant las vacanzas.





L’eivna passada han surgni tuot ils affars in Engiadina Bassa las infuormaziuns a reguard il di da las portas avertas. Quels chi han interess da tour part e preschantar lur affar pon s’annunzchar fin als 19 avuost directamaing cul formular sülla pagina d’internet da la Società da commerzi e mansteranza Engiadina Bassa. «Ils prüms rebombs sun fich positivs», quinta Richard à Porta. El es persvas cha bleras firmas s’annunzcharan, uschè cha tuot las branschas da lavur in Engiadina Bassa saran finalmaing rapreschantadas. Al principi dal nouv on da scoula survegnan lura las scolaras ed ils scolars las infuormaziuns davart la sporta e pon lura annunzchar lur interess. «La coordinaziun a reguard la partiziun süls singuls affars, transports e giantars capita lura tanter la società da commerzi e mansteranza e las scoulas», infuormescha Richard a Porta.



Text: Nicolo Bass