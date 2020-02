Erfolgreiches Jahr für den Bündner Tourismus

Auch 2019 war für den Bündner Tourismus erfreulich: Zum dritten Mal in Folge konnten die Logiernächtezahlen gesteigert werden. Insgesamt wurden 5,26 Millionen Übernachtungen in Bündner Hotel- und Kurbetrieben gezählt. Noch nie haben so viele Schweizerinnen und Schweizer einen Teil ihrer Ferien in Graubünden verbracht.