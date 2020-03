Drastische Massnahmen der Bündner Regierung

Die Kantonsregierung in Chur hat im Kampf gegen das Corona-Virus am 13. März neue Massnahmen für Graubünden angeordnet, die über die gleichentags vom Bund verhängten gehen und einschneidend sind: Vor allem für die Schulen, Bergbahnen, Vereine, Veranstaltungsstätten und Hotel- und Restaurantbetriebe.

Die Anzahl der Corona-Erkrankungen im Kanton Graubünden nimmt zu. Derzeit hat die Zahl der Erkrankten 43 erreicht (Stand Freitagmorgen, den 13. März). Auf dieses Wochenende hin wird nochmals ein Anstieg der Infizierungen erwartet. Die Bündner Regierung hat deshalb am Freitagnachmittag, den 13. März für den Kanton eine "ausserordentliche Lage" deklariert. Bei der Beurteilung der Lage haben die erschreckenden Zahlen aus dem Kanton Tessin eine wesentliche Rolle gespielt. Zur Eindämmung der Ansteckungen hat die Bündner Regierung deshalb weitergehende Massnahmen im Kampf gegen das Corona-Virus beschlossen.

Ab sofort werden nur noch Personen mit Symptomen aus Risikogruppen und Patienten mit besonders schweren Symptomen getestet. Für die Verantwortlichen des Gesundheitssystems ist klar, dass man die Zunahme von erkrankten Personen deutlich verlangsamen muss, da sonst das Gesundheitssystem in kurzer Zeit überlastet sein wird.

Ab Samstag, 14. März 2020 ab 8 Uhr bis vorerst 30. April, Mitternacht gilt:

1) Das Amt für Militär und Zivilschutz wird angewiesen, die Einsatzbereitschaft des Zivilschutzes zur Unterstützung des Gesundheitswesens herzustellen.

2) Alle Vereinsaktivitäten (Sportanlässe, Versammlungen, Trainings, Chorproben und dergleichen sind untersagt.

3) Öffentliche und private Anlässe oder Versammlungen mit mehr als 50 Personen, die nicht unter die vorgenannten Bestimmungen fallen, sind untersagt.

4) Religiöse Anlässe mit mehr als 50 Personen sind untersagt.

5) Der Besuch in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen ist untersagt.Über Ausnahmen entscheiden von Fall zu fall die betroffenen Institutionen.

6) Bei allen Veranstaltungen und in allen Einkaufsgeschäften sind die Verantwortlichen aufgefordert, die Hygieneanweisungen und die Einhaltung der sozialen Distanz einzufordern.

Ab Samstag, den 14. März um 17 Uhr bis 30. April um Mitternacht gilt zudem:

7) Sämtliche Unterhaltungsstätten haben den Betrieb einzustellen.

8) Hotel- und Restaurantbetriebe dürfen ihren Betrieb nur unter Prämissen weiterführen. So sind die erhöhten Hygienestandards und die nötige soziale Distanz einzuhalten. Selbstbedienung ist verboten. Zwischen den Tischen ist ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Die Mindestfläche von 4 Quadratmetern der bewirtschafteten Fläche pro Gast muss gewährleistet sein.

Ab Montag, den 16. März 6 Uhr bis 30. April Mitternacht gilt zudem:

9) Die Skigebiete haben den Betrieb einzustellen.

10) Präsenzunterricht auf Sekundarstuffe II und Tertiärstufe wird untersagt.

11) Wo immer möglich und sinnvoll arbeitet die kantonale Verwaltung im Homeoffice-Modus.

Zudem empfiehlt die Regierung der Bevölkerung dringlich, die Regeln der Hygiene und der sozialen Distanz einzuhalten. Darüberhinaus sollen Personen über 65 Jahre sowie aus anderen Risikogruppen sollen keine Kinder und Jugendliche betreuen, nicht an öffentlichen oder privaten Veranstaltungen teilnehmen, keine öffentlichen Verkehrsmitteln nutzen.

Der Öffentliche Verkehr soll möglichst aufrechterhalten werden.

Ab Samstag, 14. März dürfen in folgenden Spitälern keine Operationen mehr vorgenommen werden, die verschoben werden können: Im Spital Oberengadin in Samedan, in der Klinik Gut in St. Moritz, im Centro Sanitario Valposchiavo und im Center da Sanda Engiadina Bassa.

Die Bündner Regierung will die Wirtschaft und den Tourismus in dieser schwierigen Lage unterstützen. Dazu wurde eine Task Force mit Vertretern des Departements für Volkswirtschaft und Soziales, des Departements für Finanzen und Gemeinden sowie der Graubündner Kantonalbank eingesetzt.

Vorläufig offen bleibt die Landesgrenze zwischen Graubünden und dem benachbarten Italien. Dies aber unter fortlaufender Analyse der Situation und unter dem Vorbehalt, die Grenze dennoch, wenn dies sich aufdrängt, zu schliessen.

Der Bündner Regierungspräsident Christian Rathgeb sagte abschliessend an die Medienorientierung: "Die Entscheide sind klar, werfen aber in der Umsetzung Fragen auf, die noch zu klären sind." Rathgeb appellierte an die Bevölkerung: "Das Ziel können wir nur gemeinsam erreichen. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Massnahmenpaket eine Wirkung erzielen werden."

Die neusten kantonalen Massnahmen gehen über die Anordnungen des Bundes hinaus und werden von der Bündner Regierung selbst als "drastisch" eingeschätzt. Dies erkärt sich aus der Nähe zum Tessin, dem vom Corona-Virus meistbetroffenen Kanton der Schweiz sowie der Nähe zu Norditalien, das von Covid 19 besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist.

Infos für die Bevölkerung:

www.gr.ch/coronavirus

www.bag-coronavirus.ch

Helpline Bund: 058 463 00 00 (rund um die Uhr)

Für Italophone Helpline fürs Tessin: 0800 144 144 (täglich von 7 bis 22 Uhr)