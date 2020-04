Finanzchefin verlässt Repower

2014 hat Brigitte Krapf als Leiterin Treasury bei Repower begonnen und wurde Anfang 2017 als Finanzchefin in die Geschäftsleitung der in der Schweiz und in Italien tätigen Energieunternehmung gewählt.

«Sie hat den Bereich Finanzen und Services seit der Übernahme der Funktion der CFO mit vollem Engagement geführt und zusammen mit ihrem Team die Finanzstrategie erfolgreich umgesetzt und weiterentwickelt», heisst es in der Mitteilung. Ausserdem zeichnet sie massgeblich für die weit fortgeschrittene Digitalisierung der Unternehmung mitverantwortlich.

Die Nachfolge von Brigitte Krapf soll so schnell wie möglich geregelt werden.

Autor und Foto: Repower