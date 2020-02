Distincziun pel Hotel Staila a Fuldera

L’Hotel Staila a Fuldera es ün affar tipic, ingio cha la qualità vain garantida cun l’agir exemplaric da las persunas respunsablas. Irène e Roman Hohenegger mainan l'affar in terza generaziun. Lur ingaschamaint per üna persistenza vivüda es uossa gnü onurà cul premi «ibex fairstay».

Cul sagè da qualità «ibex Faistay» vegnan onurats hotels, dmuras e clinicas chi s’ingaschan extraordinariamaing e cun respunsabiltà per la persistenza. Ils respunsabels da l’organisaziun «ibex fairstay» discuorran d’ingaschamaints adattats pels abiadis (enkeltauglich). «Per cha eir ils uffants ed abiadis possan giodair amo las bellezzas», scrivan els in üna comunicaziun da pressa correspundenta. Irène e Roman Hohenegger vivan las valuors dal Parc da natüra Biosfera Val Müstair ed els spordschan tuot il pussibel per cha lur giasts possan eir giodair la natüra, cun tuot sia flora e fauna, e tuot las tradiziuns in Val Müstair. Ils giasts dal Hotel Staila a Fuldera sun per gronda part svizzers e giasts regulars chi tuornan adüna darcheu. «Nus eschan biosfera» es la devisa dals Hoheneggers e per quist ingaschamaint sun els gnüts onurats.

Text: Posta Ladina