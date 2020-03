«I’m ha ruot il cour d’avair stuvü dir na a la cliantella»

Ch’ella nu s’haja fat amo gronds impissamaints, cur cha las prümas notizchas da la derasaziun dal coronavirus in China sajan rivadas eir qua illas gazettas, disch Veronica Rada-Grazia e driva culla clav la porta d’entrada dal Coiffeur Stella Alpina.

Ella guarda svelt da las fluors e’s sezza in üna da las pultrunas bandunadas verd cleras. «Ed in d’üna d’eira rivà il virus ill’Italia dal nord, a Bergamo, dimena be amo duos uras distanza d’auto», disch’la ed admetta, cha lura saja creschü eir pro ella il respet considerabelmaing. «E cur cha eir il Tessin d’eira pertoc, n’haja ponderà e realisà prümas masüras da prevenziun invers mias collavuraturas e nossa cliantella.» Voul dir, tgnair distanza ingio mai pussibel, lavar e dischinfectar regularmaing ils mans.

Veronica Rada es nada e creschüda illa Val Poschiavo a San Antonio. Ella imprenda seis manster da sömi a San Murezzan pro Fred Lucas, lavura in seguit a Schlarigna fin ch’ella survain in sia patria la plazza d’ün cuafför chi vain pensiunà. Ella vain a cugnuoscher seis hom ed els tuornan, darcheu in Engiadin’Ota causa la plazza da lavur da l’hom.

«Nus eschan tuots duos tipics Puschlavins d’increschantüm», disch ella ed il rier tuorna in sia fatscha. Perche cha l’affar ingio cha seis hom lavura fa müdada da Zuoz a Zernez, as decidan els da far eir privat müdada ün’ulteriura jada. Intant vaiva l’unica cuaffösa fin là a Zernez, Kerstin Fliri, stuvü dar sü il salon pervi d’ün fabricat e decis dad abandunar il lö. Veronica Rada ha vis sia schanza da metter in choma alch agen ed ha chattà illa surfabricaziun Röven 7 ün local adattà a seis bsögns. Ün, chi pussibiltescha per exaimpel a las abitantas ed als abitants dal center Chüra e Vita da gnir pro ella a tagliar ils chavels grazcha ad üna colliaziun interna dals duos stabilimaints in Röven.

Cumanzà a lavurar sün agen quint ha ella amo suletta. Davo ün on vain ella in spranza, dvainta mamma, e sto impiegar cun Liliana e Graziella duos collavuraturas a temp parzial. Quist utuon vain Veronica Rada 30.

Cur ch’avant duos eivnas es gnü cuntschaint il prüm cas positiv da Corona il Puschlav ed ils affars da cuafför illa Vallada dal Süd han serrà per precautezza lur portas, ha ella discurrü in lung e larg cun seis confamigliars e decis eir ella da serrar. «Per furtüna es lura gnü in dumengia l’avis general da serrar ils affars da vart dal stadi.» Ella suspüra e disch: «I’m ha ruot il cour d’avair stuvü dir ‹na› a la cliantella e da laschar las forschs in chaschuot.»

Ed uossa? «Ils ultims s-chars trais ons nun haja cun meis pitschen affar gnü avuonda temp per generar reservas chi’m güdessan uossa.» Veronica Rada-Grazia ha perquai dumandà cun agüd da seis fiduziari lavur cuorta per sias collavuraturas e spera eir per ella sün ün sustegn finanzial tras il stadi. «Eu n’ha la gronda furtüna, cha la fittadra dal local am vegn incunter eir cul fit in quists temps da crisa.» Cha eir la cliantella haja demuossà incletta pella situaziun speciala, güsta eir in vista, cha a cuafförs e cuaffösas esa proibi d’artschaiver cliaints a chasa opür ir a chasa pro cliaints a tagliar chavels. «Eu sun adonta da tuot plain spranza», disch ella e serra darcheu la porta d’affar cun clav, «cha mia cliantella po bainbod darcheu tuornar in meis affar».

Autur e fotografia: Jon Duschletta