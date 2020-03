Loblied auf den Abspann

Zugegeben, ich war in den letzten Jahren nicht wirklich oft und schon gar nicht regelmässig im Kino. Oskar Schönenberger, Gianni Bibbia, Christian Schocher, Stefan Triebs und all die anderen Cineasten, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der Region regelmässig gute Filme zeigen oder zeigten, mögen es mir verzeihen. Ihnen allen gebührt trotzdem mein Dank. Dafür, dass sie ihrer Leidenschaft frönen und mich und andere Kulturinteressierte an dieser Kunstsparte teilhaben lassen. Leider fand auch ich immer wieder eintausend Gründe und ebensoviele Ausreden, zu Hause zu bleiben anstatt ins Kino zu gehen.

In Zernez haben wir aus ebendiesem Grund eine kleine, offene WhatsApp-Gruppe gegründet. «Cultura Ladina» heisst sie und soll verhindern, dass man sich in der La Vouta, in Nairs, in der Gravacultura, im Muzeum Susch, in der Wohnwerkstatt, im Kino Rex oder bei sonstigen kulturellen Veranstaltungen in der näheren Umgebung nicht zu viert oder zu sechst trifft und feststellt, dass mal wieder jede und jeder mit dem eigenen Auto hingefahren ist – bloss, weil man nicht gewusst hat, wer sonst noch Interesse am Anlass hatte und Zeit und Lust da hinzugehen. Auch wenn solche Gedanken zurzeit und aus aktuellem Anlass leider gerade etwas überflüssig sind, die schönen, guten alten Zeiten voller kultureller Vielfalt, Emotionen und sprudelnder Kreativität, Publikumsapplaus und Tränen der Rührung, sie werden zurückkommen, davon bin ich fest überzeugt.

Autor und Foto: Jon Duschletta