In jeder Grossauflage der Engadiner Post / Posta Ladina präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor zwei Wochen wollten wir von Ihnen wissen, wie Sie die Fussball-EM verfolgen.



Das nächste Thema: 1. August

Das nächste KI-Bild erscheint am 30. Juli. Dafür möchten wir von Ihnen wissen, wie Sie dieses Jahr den 1. August feiern. Geht es zum Brunch? Oder auf eine Wanderung? Teilen Sie Ihre Pläne in den Kommentaren mit uns.