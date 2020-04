«L’uman chatta sia furtüna i’l contact social»

Daspö tschinch ons daja «miaEngiadina», ün’instituziun chi voul dar impuls in dumondas da la digitalisaziun. A la testa sta Jon Erni da Scuol. Ün discuors cul visiunari engiadinais davart far musica via video, l’agen equiliber, il rumantsch digital e «sia Engiadina» in 50 ons.