Zahlreiche einheimische Jungfamilien werden Mitte 2026 in ihre Wohnungen einziehen können. Viele von ihnen haben neben den Architekten Saratz, Schmidlin und Nopai, der Bauleitung der Ritterschumacher AG und der Bauherrschaft mit der Bauunternehmung Costa AG am Akt des Spatenstichs teilgenommen. Die Bauherrschaft hofft, mit ihrer Initiative einen Beitrag an die Lösung der bestehenden Erstwohnungsproblematik in Pontresina zu leisten. (Einges.)