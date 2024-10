Eines der Hauptziele des Vereins ist es, bezahlbaren Wohnraum für Familien, junge Einheimische und Senioren zu schaffen und zu sichern, da Erstwohnraum das Fundament einer stabilen Dorfgemeinschaft bildet.

Mit einem starken Fokus auf Bürgerbeteiligung lädt der Verein die Einwohnerinnen und Einwohner Pontresinas dazu ein, sich aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen. Ziel ist es, Menschen mit gleichen Bedürfnissen und Vorstellungen über die Zukunftsgestaltung in Pontresina zusammenzubringen.





Der Verein setzt den Mitgliederbei­trag symbolisch mit der Geburtenrate in Pontresina an. Da im letzten Jahr nur noch 14 Kinder geboren wurden, beläuft sich der Mitgliederbeitrag auf 14 Schweizer Franken. Diese Zahl soll wachrütteln und daran erinnern, dass immer weniger Kinder im Dorf aufwachsen. Gleichzeitig steht der Beitrag für die Herausforderungen, denen sich Familien und junge Menschen gegenüberstehen, um in Pontresina ein Zuhause zu finden und zu behalten. Die Mitgliederbeiträge werden jedes Jahr an die Geburtenrate angepasst.

PontreVIVA