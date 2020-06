Mardi saira sül parkegi da la Punt da Crap a S-chanf es gnieu insembel giuven e vegl per giodair üna tschaina in cumpagnia. L’atmosfera d’eira allegra, da cò e da lo s’udiva a fer viva. L’occasiun d’eira la «Veduta in viedi», il nouv concept da Gudench Campell, uster da la Veduta a Cinuos-chel.