Il retuorn da l’uors

Avant 15 ons as vaiva observà illa Val Müstair per la prüma vouta, davo passa 100 ons, ün uors. Ün chatschader ed amatur da la natüra til vaiva vis sco prüm cul spejel da champogna e sün üna distanza da 600 meters.

Tenor üna comunicaziun als mezs da massa dal Parc Naziunal Svizzer (PNS) han confermà la duonna dal chatschader ed üna terza persuna l’observaziun. Ün di plü tard han examinà collavuraturs dal PNS insembel cun perits da l’Uffizi chantunal da chatscha e pes-cha il lö al Pass dal Fuorn sün fastizis da l’uors. Da quel temp as savaiva ch’ün uors as tratgnaiva in vicinanza dal cunfin Svizzer. Illa regiun dal Trentino vivan actualmaing bundant 50 uors. Ill’età da duos fin trais ons vegnan ils uors giuvens s-chatschats e ston tscherchar ün nouv territori per viver. Pel solit piglian els la ruta tras il Vnuost i’l Tirol dal süd e rivan uschea eir illa Val Müstair ed in Engiadina. Daspö la fin d’avrigl as rechatta ün uors illa regiun dal Parc Naziunal Svizzer.

Autura: fmr/afi