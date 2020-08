La valur da la frus-chaglia vain predschada

Ils frus-chers sun il dachasa per bleras bes-chas e sun eir ün elemaint da la cuntrada bain visibel. Cun üna maestranza da frus-chaglia vegna rendü attent in Engiadina Bassa a l’importanza da quella.

L’idea da tour i’l focus la frus-chaglia ha gnü la fundaziun Pro Terra Engiadina (PTE): «Frus-chaglia es ün spazi da viver fich important per singulas bes-chas, ma eir per l’intretschamaint ecologic», disch la manadra da gestiun Angelika Abderhalden, «ils paurs e las pauras chüran quella per promouver la biodiversità sco eir per mantegner l’aspet da la cuntrada.» La PTE ha organisà quista stà ün’uscheditta maestranza da frus-chaglia. Pro quella vegnan tuts suot ögl frus-chers da Zernez fin Valsot. Samignun es situà massa ot per chi crescha frus-chaglia. La giuria consista da la biologa Constanze Conradin, dal guardgiasulvaschaina Curdin Florineth, dal silvicultur Gisep Rainolter e da l’agronoma Annina Schreich dal Plantahof. Ils paurs han pudü annunzchar parcellas cun frus-chaglia. La giuria va uossa a valütar quellas. Il resultat vain dat part als 4 october cun üna festa averta per tuots.

Autur: fmr/fa