«Die Hauptsaison für Rissvorfälle beginnt jetzt»

Die Wolfspopulation im Engadin und in den Südtälern steigt. Was dies für die Alpwirtschaft bedeutet, wie gut die Landwirte auf die veränderte Situation vorbereitet sind und wie die Alpsaison bisher verlaufen ist, erklärt Batist Spinatsch, Leiter Beratung und Weiterbildung am Plantahof.